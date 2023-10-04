Убийство гражданина Судана в Тель-Авиве, момент попал на видео

Сотрудники полиции полагают, что мотивом убийцы стали разногласия, возникшие среди наркодилеров.

В ночь на 30 сентября в южном Тель-Авиве произошло убийство. Жертвой нападения стал гражданин Судана, которого расстреляли практически в упор. В сети появилось видео, на котором запечатлен этот момент.

Ролик опубликован на Telegram-канале "Израильские трудовыебудни".

На кадрах видно, как стрелок в одежде и снаряжении сотрудника компании "Волт", которая занимается доставкой ресторанной еды и других товаров, подъезжает к месту нападения, а потом достает пистолет и начинает подходить к мужчине, делая выстрелы в упор, несмотря на то, что на скамейках сидят другие люди.

Очевидцы происшествия в панике начали разбегаться.

В полиции в ходе расследования отметили, что иностранца застрелили из-за спора по поводу наркотиков между преступными группировками. Сегодня, 4 октября, стало известно, что правоохранители задержали подозреваемого в убийстве. В доме 37-летнего иностранца был проведен обыск, после чего задержанный был доставлен на допрос.

"Курсор" писал ранее, что в Израиле во время праздника Суккот произошло несколько насильственных инцидентов, в результате которых погибло одиннадцать человек, еще десятки получили травмы разной степени тяжести.

Еще мы писали, что в понедельник утром, 2 октября, на севере Израиля, в деревне Зарзир, произошло покушение на убийство женщины. Полиция уже задержала подозреваемого и раскрыла подробности инцидента.