На севере Израиля пытались убить женщину - известны подробности

Пострадавшей нанесли несколько серьезных ножевых ранений, она в состоянии средней тяжести.

В понедельник утром, 2 октября, на севере Израиля, в деревне Зарзир, произошло покушение на убийство женщины. Полиция уже задержала подозреваемого и раскрыла подробности инцидента.

Об этом пишет издание News.israelinfo.

Парамедики, прибывшие на место, увидели 50-летнюю женщину с несколькими серьезными ножевыми ранениями и кровотечением. Ей оказали первую помощь, а после госпитализировали в больницу. Ее состояние оценивают как средней степени тяжести.

Сотрудники полиции Северного округа начали расследование, но спустя несколько часов после происшествия, подозреваемый сам явился в отделение и признался в содеянном. Это оказался супруг пострадавшей женщины. Его арестовали и доставили на допрос к следователям.

Правоохранители будут ходатайствовать о продлении его содержания под стражей в мировом суде Нацерета.

"Курсор" писал ранее, что утром в субботу, 30 сентября, в Тель-Авиве на улице Ха-Цори, произошла драка, в результате которой тяжелые ножевые ранения получила 29-летняя женщина.

Еще мы писали, что житель Нацерета ударил своего соседа ножом, так как его собака мешала ему спать по ночам. Мужчина зашел в квартиру к жертве, и во время драки нанес ему несколько ранений.

Напомним, что палестинская женщина из района Дженина попыталась нанести ножевое ранение полицейскому в Старом городе Иерусалима. Офицер не пострадал, поскольку нож не пробил защитный жилет, который был на нем.

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