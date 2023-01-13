Убийство мужчины на юге Израиля: полиция озвучила детали

В пятницу полиция начала расследование убийства после того, как на юге Израиля застрелили бедуина.

Согласно заявлению полиции, мужчину с огнестрельным ранением доставили на заправочную станцию ​​на шоссе 40 к югу от Беэр-Шевы, где медики констатировали его смерть.

Позже правоохранители провели обыски в этом районе и собрали улики. Полиция идентифицировала жертву как жителя «бедуинской диаспоры», ряда непризнанных общин в пустыне Негев. Никакой дополнительной информации о нем не поступило.

Ссылаясь на оценку, проведенную начальником участка Негев, полиция заявила, что мужчина, по-видимому, был ранен шальной пулей, выпущенной в ходе спора между враждующими кланами в этом районе.

Инициативы Авраама, отслеживающие насилие в арабском сообществе, заявили, что этот человек стал шестым арабом, убитым в результате убийства с начала года, после того как в 2022 году было убито 116 арабов.

В арабских общинах в последние годы наблюдается всплеск насилия на фоне роста организованной преступности и распространения незаконного оружия.

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