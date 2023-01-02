В Германии за несколько часов до Нового года убили молодую израильтянку

В немецком городе Дюссельдорф за несколько часов до Нового года 33-летний мужчина убил ножом 30-летнюю израильтянку Моран Кайзер.

В местной полиции отмечают, что причиной убийства стала ссора. Женщину нашли в квартире, в которой проживал мужчина, а расположена она в доме для бывших наркоманов и алкоголиков, проходящих ремиссию. В СМИ говорят, что в момент убийства в помещении еще находились люди.

Мать израильтянки также проживает в Дюссельдорфе, а ее сестра – в Хайфе. По словам сестры, погибшая училась в Германии, а ее друг зарабатывал на жизнь нечестным трудом, в частности угонял автомобили, из-за его мать была недовольна связи дочери с этим мужчиной.

Сестра предполагает, что ссора между ними, которая привела к убийству, могла возникнуть из-за того, что Моран решила с ним расстаться.

У нее осталась 6-летняя дочь.

«Курсор» писал ранее, что в воскресенье, 1 января, на железнодорожном вокзале «Термины» в Риме произошло нападение, в результате которого серьезно пострадала 24-летняя израильтянка.

Еще мы писали, что вчера вечером, 1 января, в парке «Бальфур» в Наарии сотрудники полиции нашли тело 51-летней женщины со следами насилия. Начато расследование.