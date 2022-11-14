Убийство Ноа Лазар: стали известны выводы командования

В октябре в результате нападения террористов на контрольно-пропускной пункт Шуафат 18-летняя девушка-офицер военной полиции была смертельно ранена.

Трое полицейских будут лишены должностей по результатам расследования в деле об убийстве сержанта Ноа Лазар.

Об этом сообщает портал Maariv.

Согласно сообщению, командованием принято решение о применении дисциплинарных мер, в том числе об отстранении трех штатных сотрудников полиции за несоблюдение принципов внутренней безопасности.

Отмечается, что при расследовании инцидента были выявлены сбои в порядке командования на блокпосту, в скорости и качестве реагирования, в несостоятельности сил, действовавших на пресечение, чтобы вступить в контакт с террористом.

Кроме того, было установлено, что движение пешеходов на переходе, которое происходит в обычном порядке в соответствии с правилами перехода, является серьезным нарушением, в результате чего возможен выход террориста из транспортного средства.

Также было установлено, что, хотя трое бойцов на переправе стреляли в террориста, находившиеся там бойцы «не реагировали должным образом».

Как сообщал Курсор, в октябре в результате нападения террористов на контрольно-пропускной пункт Шуафат 18-летняя девушка-офицер военной полиции Ноа Лазар была смертельно ранена, а мужчина-охранник находился в тяжелом состоянии.

Также Курсор писал о том, что Ноа Лазар, погибшую в результате стрельбы террориста на КПП Шуафат, похоронили в воинской части кладбища в Кфар Йоне. Семьи, друзья и знакомые, а также неравнодушные люди пришли проводить ее в последний путь.