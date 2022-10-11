«Девушка, которая всегда улыбалась»: тысячи людей пришли на похороны убитой Ноа Лазар

«Ноа была красивой внутри и снаружи. Полна уверенности в себе. Она всегда точно знала, чего хочет. Забавная, заставляла окружающих улыбаться», — рассказали одноклассники погибшей девушки.

Ноа Лазар, погибшую в результате стрельбы террориста на КПП Шуафат, похоронили ночью в понедельник в воинской части кладбища в Кфар Йоне. Семьи, друзья и знакомые, а также неравнодушные люди пришли проводить ее в последний путь.

Жители города Бат-Хефера были потрясены известием о ее гибели и пришли утешить семью Лазар. Ее родители, Лирон и Карин, развелись, и каждый приехал из своего дома в Бат-Хефер. Старшая сестра Ади, 22 лет, также прибыла в семейный дом. Бабушка и дедушка по отцовской линии были в поездке в Италию, и срочно отправились обратно в Израиль.

Среди прибывших в семейный дом были также бригадный генерал Авихай Мивар, офицер военной полиции, и подполковник Хаги Син Ицик из военного округа Эрез. Лехи Авизохар, друг Ноа, сказал: «У нас маленькое поселение. Я в шоке от этой новости. Она была удивительной девушкой. Она была такой общительной девушкой. Я просто в шоке. Она хотела служить воином. Яркая, улыбчивая, веселая и красивая девушка».

Йосси, сосед семьи, рассказал: «Это идеальная семья, не меньше. Я знаю отца в основном. Они скромные, честные люди. Ее отец — соль земли, с золотым сердцем. Это ужасное бедствие и болит сердце».

Ноа училась в начальной школе при общинной школе «Выстрелы» и в средней школе в Кирьят-Ханачуне имени Бен-Гуриона (Рупина). Ее одноклассники говорят: «Она была красивой внутри и снаружи. Полна уверенности в себе. Она всегда точно знала, чего хочет. Забавная, заставляла окружающих улыбаться».

Учитель Ноа также говорил о ее уникальном характере: «Девочка, которая всегда улыбалась и смеялась. Ее любили и окружали друзья. В классной книжке написала, что мечтает открыть салон красоты вместе с Микой Леви».

В совете и в поселке Бат-Хефер люди стремятся поддержать родных и близких погибшей и помочь им по мере необходимости.

Ранее Курсор писал, что жители Бат-Хефера скорбят о погибшей в теракте девушке.

Напомним, наш сайт информировал про теракт на КПП Шуафат: трое раненых, военнослужащая в критическом состоянии. Террорист открыл огонь из проезжающего автомобиля по охране блокпоста, а затем скрылся с места происшествия.

На данный момент раскрыта личность погибшей полицейской.ЦАХАЛ сообщил, что погибшая от смертельных ран офицер военной полиции, это сержант Ноа Лазар из Бат-Хефера.