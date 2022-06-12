Убийство полицейского Амихая Кармели: неожиданные подробности о главном подозреваемом

Выяснилось, что главный подозреваемый уже нападал на полицейских. Еще в 2013 году ему предъявляли обвинения в этом. Судья заявил, что отпускать его на свободу нельзя, так как он слишком опасен.

Главный подозреваемый в убийстве волонтера полиции Амихая Кармели ранее также нападал на правоохранителей.

Об этом сообщает портал Walla.

Так, в 2013 году ему было предъявлено обвинение в нападении на сотрудников полиции. В судебном заседании, на котором судья утвердил продление его содержания под стражей до окончания судебного разбирательства, судья заявил, что преступник может напасть на полицейских снова, если его выпустить на свободу.

Ранее Курсор сообщал, что в Ришон ле-Ционе автомобиль сбил насмерть полицейского. Подозреваемый в убийстве 46-летнего Амихая Кармели будет задержан на пять дней вместе с четырьмя пассажирами. Адвокат отрицает, что клиент даже был в машине.

Затем наша редакция писала о главных подробностях этого дела. Четверо подозреваемых, в том числе предполагаемый водитель, были задержаны на месте происшествия. Пятый сбежал, но позже был арестован в больнице, куда он отправился лечиться от травм, которые, как он утверждал, получил при падении с лестницы.

Полиция работает над тем, чтобы определить, подстрекали ли пассажиры автомобиля водителя к бегству или пытались заставить его остановиться. Все задержанные были в состоянии алкогольного опьянения.