Смертельный наезд на волонтера полиции в Ришон ле-Ционе: появились новые подробности

Подозреваемый в убийстве 46-летнего Амихая Кармели будет задержан на пять дней вместе с четырьмя пассажирами. Адвокат отрицает, что клиент даже был в машине.

В субботу вечером суд Ришон-ле-Циона продлил на пять дней срок содержания под стражей подозреваемого после того, как полицейский-доброволец был сбит и убит на контрольно-пропускном пункте, созданном для поимки пьяных водителей.

Сообщается, что полиция выясняет, может ли подозреваемому водителю быть предъявлено обвинение в убийстве. Согласно ивритоязычным СМИ, тесты показали, что уровень алкоголя в крови водителя превышал допустимый предел.

46-летний Амихай Кармели погиб рано утром в субботу, когда автомобиль врезался в контрольно-пропускной пункт в центральном городе Ришон ле-Цион. У него остались жена и двое детей 19 и 16 лет.

Четырех пассажиров, находившихся в машине во время инцидента, приказали держать под стражей до вторника.

Предполагаемый водитель транспортного средства подозревается в убийстве, вождении в нетрезвом виде, неповиновении полицейскому и игнорировании сигнала светофора. Пока пассажиров не расследуют по факту убийства, не сразу стало ясно, на каком основании они задержаны.

Суд услышал, что подозреваемые, все жители южного бедуинского города Рахат, провели вечер в развлекательном заведении в Ришон ле-Ционе.

Полиция сообщила магистратскому суду Ришон ле-Циона, что около 4 часов утра «несколько человек стояли возле своих автомобилей, танцуя на дороге и подвергая опасности участников дорожного движения».

Согласно новостям 12 канала, полиция сообщила суду, что офицеры хотели арестовать причастных к этому, но подозреваемые скрылись.

В этот момент, по словам полиции, началась погоня: автомобиль столкнулся с такси, прежде чем группа скрылась в направлении развязки Бейт-Даган, проезжая по Дерех-Амаккабим, где добровольцы полиции установили контрольно-пропускной пункт для задержания пьяных водителей.

Полиция сообщила суду, что на контрольно-пропускном пункте стояло несколько транспортных средств, и водитель не подчинился приказу остановиться, вместо этого обогнув блокпост.

По словам полиции, машина развернулась и врезалась в несколько автомобилей, убив Кармели и ранив двух других полицейских-добровольцев.

Очевидец сообщил 12 каналу, что автомобиль двигался зигзагами по мере приближения, и водитель, похоже, потерял управление, пытаясь проехать через блокпост, не останавливаясь, задев несколько офицеров и автомобили.

«Автомобиль вел себя бешено и подбросил в воздух две машины, припаркованные у блокпоста», — сказал свидетель.

Адвокат подозреваемого водителя сообщил 12 каналу, что его клиент не управлял автомобилем, участвовавшим в аварии.

«Мой клиент не имеет отношения к инциденту. На допросе он снова и снова повторял: «Я не водил машину и не был в машине, которая стала причиной аварии», — сказал Леви.

«Когда произошел инцидент, он вышел из машины, за рулем которой находился, потому что хотел проверить своих друзей, которые попали в аварию. [Полиция] увидела его, сразу же схватила и арестовала, — сказал Леви. — Даже если мой клиент танцевал на дороге раньше, это не значит, что он виновен».

Четверо подозреваемых, в том числе предполагаемый водитель, были задержаны на месте происшествия. Пятый сбежал, но позже был арестован в больнице, куда он отправился лечиться от травм, которые, как он утверждал, получил при падении с лестницы.

Полиция работает над тем, чтобы определить, подстрекали ли пассажиры автомобиля водителя к бегству или пытались заставить его остановиться.

В заявлении израильской полиции говорится, что Кармели была «хорошим и элитным» волонтером, который работал на контрольно-пропускном пункте в ночную смену с пятницы на субботу в надежде, что это спасет жизни молодых людей.

Driver remanded over killing of volunteer cop at sobriety checkpoint https://t.co/4sM6MHVSTO — The Times of Israel (@TimesofIsrael) June 12, 2022

Полиция сообщила, что Кармели был волонтером более 15 лет, и что его дед был офицером полиции, который также был убит при исполнении служебных обязанностей — Моше Кармели был убит гранатой в Газе накануне Йом Кипура 1973 года.

Похороны Кармели должны состояться в воскресенье в Ришон ле-Ционе.

«Курсор» ранее писал, что 18-летний парень ранен в результате перестрелки в Умм-Эль-Фахм.