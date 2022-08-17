Убийство солдата ЦАХАЛа возле Туль-Карема: стрелок впервые озвучил подробности

Солдат, убивший Натана Фитусси, сказал, что крикнул товарищу «Стой, или я стреляю», но безрезультатно.

Солдат ЦАХАЛа, застреливший своего товарища в ходе дружественного огня на этой неделе, сказал, что следовал правилам и стрелял в воздух, но все же чувствовал себя в опасности после того, как человек, которого он посчитал террористом, продолжал бежать к нему.

Штатный сержант, 20-летний Натан Фитусси был застрелен товарищем из бригады «Кфир» поздно вечером в понедельник после того, как его, по-видимому, ошибочно посчитали террористом. Инцидент произошел недалеко от палестинского города Туль-Карема.

Согласно предварительному расследованию убийства, проведенному ЦАХАЛом, стрелявший солдат следовал установленным военными процедурам открытия огня. К ним относятся предупреждающие крики подозреваемому, чтобы он остановился, стрельба в воздух и применение смертоносной силы только в том случае, если солдат почувствует угрозу.

Фитусси сказал своим товарищам на сторожевой позиции возле Туль-Карема, что собирается помолиться и вскоре вернется. Но когда он вернулся, его товарищ застрелил его, заявил официальный представитель вооруженных сил Ран Кохав общественному радио «Кан» во вторник утром.

Согласно первоначальному расследованию, во время ночной стрельбы между парой было несколько метров расстояния. В Фитусси стреляли дважды, и было неясно, почему его ошибочно приняли за угрозу.

Во вторник вечером в новостях 12-го канала были опубликованы цитаты из показаний стрелка в ходе расследования.

«Я опознал подозрительную фигуру и несколько раз крикнул: «Кто это? Остановись, или я стреляю, — вспомнил он. — Я не услышал ответа и выстрелил в воздух двумя пулями. Подозрительная фигура продолжала бежать ко мне, поэтому я выпустил от четырех до шести пуль в полуавтоматическом режиме, чтобы нейтрализовать угрозу».

Следствие пытается установить, как развивалось роковое недоразумение, почему стрелок опознал Фитусси в качестве подозреваемого, зная, что Фитусси ушел молиться и должен был вернуться, и почему Фитуси не остановился и не выполнил приказ своего товарища, чтобы представиться.

Ранее мы писали, что Лапид раскритиковал лидера ПА за «моральный позор» в Берлине. Глава немецкой оппозиции сказал, что канцлер должен был выгнать Аббаса.