Пожар в Реховоте: в квартире обнаружена мертвая женщина и трое пострадавших детей, мужчина задержан

Подозреваемый обгорел, сильно пострадав во время пожара в предрассветные часы.

На место пожара, вспыхнувшего на втором этаже жилого дома, были направлены пожарные, которые эвакуировали семью.

Медики Маген Давид Адом констатировали смерть женщины. Дети и муж были срочно доставлены в Реховотский медицинский центр Каплан для лечения.

Погибшей женщине было около 30 лет.

Полиция расследует этот инцидент вместе со специальными криминалистами и пожарными следователями.

Насилие в отношении женщин в Израиле набирает угрожающих темпов, при этом активисты уверены, что для предотвращения домашнего насилия делается недостаточно.

Ранее Курсор писал, что на шестом шоссе загорелся автомобиль: подробности.

Еще мы писали, что в результате ДТП в промышленной зоне в Омере погибла полуторагодовалая девочка. Ребенок попал под колеса автомобиля.

Также мы сообщали, что задержан мужчина, который устанавливал препятствия на железнодорожных путях на севере Израиля. 26 сентября правоохранители задержали возле шоссе 85 в северном регионе Израиля мужчину, которого подозревают в установке препятствия на железнодорожных путях. Подробности строго засекречены.