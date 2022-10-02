Убийство в Реховоте: семья обнаружила предсмертную записку

Подозреваемый 40-летний мужчина до сих пор находится под наркозом и на ИВЛ в отделении интенсивной терапии.

Магистратский суд Ришон ле-Цион продлил на 15 дней арест мужчины, подозреваемого в убийстве своей жены Яфит Пуриан и поджоге их дома в Реховоте.

Об этом сообщает портал Mako.

Также отмечается, что члены семьи обнаружили предсмертную записку, оставленную подозреваемым, в которой он попрощался со своими детьми и членами семьи.

«Подозреваемый в убийстве и поджоге 40-летний мужчина до сих пор находится под наркозом и на ИВЛ в отделении интенсивной терапии больницы Каплан, его состояние оценивается как тяжелое. Его содержание под стражей было продлено без его присутствия», — говорится в сообщении.

Издание сообщает, что в письме мужчина попрощался с членами своей семьи.

«Я решаю закончить свой путь в этой жизни, я был счастлив быть частью вашей жизни», — написал он, попросив членов семьи «позаботиться о детях».

Как сообщал Курсор, во вторник полиция арестовала мужчину по подозрению в убийстве после того, как его жена была найдена мертвой в их горящей квартире в центре города Реховот. Предполагается, что ее муж задушил ее, ударил ножом, а затем поджег спальню с ее телом.