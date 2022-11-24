Задержан подозреваемый в убийстве сотрудника больницы в Холоне

Мотоциклист нанес смертельный удар ножом за то, что ему сделали замечание из-за нарушения правил дорожного движения.

Полиция арестовала 22-летнего жителя Холона по подозрению в убийстве работника больницы Юрия Волкова.

Об этом сообщает 7-й канал.

Отметим, что в среду, 23 ноября, 52-летний работник больницы Ихилов Юрий Волков вместе с супругой приехал в Холон из Бат-Яма, где они должны были посмотреть квартиру для аренды.

На пешеходном переходе их едва не сбил мужчина на мотоцикле, который проехал на красный свет. Жена Волкова попыталась снять инцидент на видеокамеру, чем разозлила мотоциклиста.

Между ними возник конфликт. Юрий решил заступиться за свою жену, после чего мотоциклист достал нож, нанес им мужчине смертельный удар и скрылся.

«Мы сделали замечание проехавшему на красный свет мотоциклисту, это причина по которой он убил Юрия», ‒ поделилась вдова Волкова.

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