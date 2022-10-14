Убитый сегодня утром врач был членом ФАТХ — секретарь движения

43-летний врач Красного Полумесяца доктор Абдулла Абу Тин, работавший врачом в больнице в Дженине, был застрелен израильским снайпером.
По словам секретаря движения ФАТХ в Дженине Ата Абу Армила заявил, что врач «был членом движения и был убит, сражаясь плечом к плечу с бойцами сопротивления», сообщает Israel Hayom.
В то же время правоохранители расследует инцидент со стрельбой, и пока невозможно установить источник стрельбы, приведшей к смерти Абу Тина. Также выясняется, был ли сам врач причастен к столкновениям сегодня утром.
«На различных видео, которые были распространены, видна стрельба в районах, где расположены медицинские бригады, и расследуется возможность того, что он был ранен палестинскими боевиками», — пишет издание.
Как сообщал Курсор, утром в пятницу, 14 октября, израильские силы безопасности начали операцию по аресту в лагере беженцев в городе Дженин на севере Самарии. В операции по аресту участвовали силы ЦАХАЛа, службы внутренней безопасности ШАБАК и специальные подразделения пограничной полиции под прикрытием.
В ходе операции произошли столкновения между израильскими силовиками и арабскими террористами. По сообщениям Палестинской администрации, в ходе столкновений был тяжело ранен один террорист.
Ночью израильская полиция арестовала 18 арабских жителей Восточного Иерусалима после беспорядков и жестоких нападений на евреев в районе Шимон Хацаддик (Шейх Джарра) в четверг.
Во время беспорядков арабы напали на евреев, сидевших в сукке и ранили двоих. 17-летний юноша получил ранения средней степени тяжести, второй пострадавший подросток получил легкие ранения. Оба были эвакуированы в больницу Иерусалима для лечения.
Ранее Курсор писал, что евреи стали жертвами каменного террора в Шимон а-Цадик. Два еврея получили легкие ранения из-за того, что арабы бросали в них камни в районе Шимон а-Цадик в Иерусалиме.