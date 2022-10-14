Убитый сегодня утром врач был членом ФАТХ — секретарь движения

Правоохранители расследует инцидент со стрельбой, пока установить источник стрельбы, приведшей к смерти Абдуллы Абу Тина, невозможно.

43-летний врач Красного Полумесяца доктор Абдулла Абу Тин, работавший врачом в больнице в Дженине, был застрелен израильским снайпером.

По словам секретаря движения ФАТХ в Дженине Ата Абу Армила заявил, что врач «был членом движения и был убит, сражаясь плечом к плечу с бойцами сопротивления», сообщает Israel Hayom.

В то же время правоохранители расследует инцидент со стрельбой, и пока невозможно установить источник стрельбы, приведшей к смерти Абу Тина. Также выясняется, был ли сам врач причастен к столкновениям сегодня утром.

«На различных видео, которые были распространены, видна стрельба в районах, где расположены медицинские бригады, и расследуется возможность того, что он был ранен палестинскими боевиками», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, утром в пятницу, 14 октября, израильские силы безопасности начали операцию по аресту в лагере беженцев в городе Дженин на севере Самарии. В операции по аресту участвовали силы ЦАХАЛа, службы внутренней безопасности ШАБАК и специальные подразделения пограничной полиции под прикрытием.

В ходе операции произошли столкновения между израильскими силовиками и арабскими террористами. По сообщениям Палестинской администрации, в ходе столкновений был тяжело ранен один террорист.