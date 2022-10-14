ЦАХАЛ проводит операцию в Дженине, идут столкновения

Сегодня утром израильские силы безопасности начали операцию по аресту в лагере беженцев в городе Дженин на севере Самарии.

В операции по аресту участвовали силы ЦАХАЛа, службы внутренней безопасности ШАБАК и специальные подразделения пограничной полиции под прикрытием. В ходе операции произошли столкновения между израильскими силовиками и арабскими террористами.

По сообщениям Палестинской администрации, в ходе столкновений был тяжело ранен один террорист.

Ночью израильская полиция арестовала 18 арабских жителей Восточного Иерусалима после беспорядков и жестоких нападений на евреев в районе Шимон Хацаддик (Шейх Джарра) в четверг.

Во время беспорядков арабы напали на евреев, сидевших в сукке, забросали их камнями и ранили двоих. 17-летний юноша получил ранения средней степени тяжести, второй пострадавший подросток получил легкие ранения. Оба были эвакуированы в больницу Иерусалима для лечения.

Беспорядки также вспыхнули в другом столичном районе, где арабские бунтовщики бросали камни, запускали фейерверки и бросали в полицейских бутылки с зажигательной смесью.

Полиция также арестовала трех арабских бунтовщиков, запускавших фейерверки в районе Бейт-Ханина на северо-востоке Иерусалима.

Ранее Курсор писал, что евреи стали жертвами каменного террора в Шимон а-Цадик. Два еврея получили легкие ранения из-за того, что арабы бросали в них камни в районе Шимон а-Цадик в Иерусалиме.

Курсор сообщал, что армия обороны Израиля, которую перевели в состояние повышенной боевой готовности в преддверии праздников, в ходе столкновения с вооруженными палестинцами ликвидировала недалеко от Шхема одного террориста.

Наша редакция писала, что ЦАХАЛ после обстрелов закрыл въезд в город Шхем.