Китай обнаружил новый минерал и возможный источник энергии на Луне

Похоже, что китайская роботизированная лунная миссия Chang’E-5 обнаружила на поверхности Луны не только воду.

Ученые подтвердили открытие нового минерала, прозрачного кристалла Changesite-(Y), а также многообещающего потенциального термоядерного топлива.

Об этом сообщает Китайская национальная ядерная корпорация, China News и Global Times.

В совместном заявлении Национального космического управления Китая и Управления по атомной энергии КНР Китай рассказал о своем первом новом минерале, обнаруженном на Луне, и шестым в истории человечества.

По сообщениям СМИ, Changesite-(Y) представляет собой разновидность бесцветного прозрачного столбчатого кристалла. Он был обнаружен в результате анализа частиц лунного базальта группой исследователей из Пекинского научно-исследовательского института геологии урана, дочерней Национальная ядерная корпорация.

Проанализированный образец — и подтвержденный Международной минералогической ассоциацией как новый минерал — был обнаружен среди всего 1 731 г (61 унции) лунных образцов, доставленных миссией Chang’E 5 в 2020 году — это первые лунные камни, доставленные на Землю с 1976 года. Это монокристаллическая частица радиусом около 10 микрон. Этот бразец также дал первые цифры концентрации гелия-3 в лунной пыли, и исследователям удалось вывести «параметры извлечения», необходимые для сбора этого изотопа из возвращенных образцов.

Гелий-3 рассматривается как многообещающее потенциальное топливо для ядерного синтеза. С двумя протонами и всего одним нейтроном он уникален как единственный известный стабильный изотоп любого элемента, в котором протонов больше, чем нейтронов. Теоретически реакция синтеза дейтерия/гелия-3 высвободит 164,3 мегаватт-часа энергии на грамм гелия-3. Кроме этого, ни гелий-3, ни продукты его реакции не являются радиоактивными, поэтому они не превратят компоненты реактора в радиоактивные.

Однако, есть и недостатки: термоядерный реактор с гелием-3 должен будет работать при гораздо более высоких температурах, чем, например, тритиевый реактор, а гелий-3 чрезвычайно редок и его трудно изолировать на Земле.

Считается, что поверхность Луны содержит до 1,1 млн метрических тонн гелия-3. Согласно International Policy Digest, это представляет собой ресурсы на сумму около 1,5 квадриллиона долларов, а также возможность, которую Оуян Цзыюань глава Китайской программы исследования Луны, резюмировал как трансформационную возможность термоядерной энергии: «Каждый год три миссии космических челноков могут принести достаточно топливо для всех людей во всем мире».

«Анализ состава лунного грунта и образцов лунных пород и изучение ядерной науки для оценки потенциальных ядерных энергетических ресурсов на Луне является одной из стратегических целей китайского проекта исследования Луны», — говорится в пресс-релизе Китайской национальной ядерной корпорации .

После объявлений Changesite-(Y) и гелия-3 Китайское национальное космическое управление объявило о полном государственном одобрении следующих трех лунных миссий фазы 4. Chang’E 6, 7 и 8, которые, как ожидается, начнут запускать уже в 2024 году, будут исследовать южный полюс Луны и начнут строительство базовой структуры для Международной лунной исследовательской станции.

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