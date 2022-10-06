Ученые из Университета Бен-Гуриона в Негеве используют искусственный интеллект для выявления заболеваний

Ученые исследуют, может ли машинное обучение помочь в диагностике пациентов, определении биологического возраста. Новый метод, разработанный Университетом Бен-Гуриона в Негеве (BGU) в Беэр-Шеве и больницей Маунт-Синай в Нью-Йорке.

Фонды здравоохранения в Израиле более доступны, многие израильтяне обращаются к своему семейному врачу с жалобами на различные ощущения или в рамках периодического осмотра и получают направление на анализы крови. Ученые полагают, что на этой стадии искусственный интеллект способен более эффективно узнать о потенциальных нарушениях в организме.

Об этом 6 октября сообщает Jerusalem Post.

Биологический возраст может быть более важным, чем хронологический возраст, и его можно оценить, например, с помощью машинного обучения для обычных лабораторных тестов. Технология смогла точно предсказать истинный возраст образца со средней ошибкой более или менее шести лет.

Исследователи даже построили модель, предсказывающую биологический возраст по результатам общих анализов крови, и смогли показать, что люди с биологическим возрастом ниже хронологического более здоровы. С использованием результатов лабораторных анализов, взятых из банка биологических образцов человека Британского биобанка, было обследовано около 500 тысяч человек в возрасте от 37 до 82 лет.

Эксперты рассмотрели около 100 тысяч периодических посещений врачей (оздоровительных), во время которых были взяты лабораторные анализы. Результаты были аналогичны тем, которые исследователи нашли в британской базе данных.

В настоящее время существуют тесты для определения биологического возраста путем секвенирования концов ДНК или тестирования эпигенетических маркеров. Они сложны, занимают много времени и требуют специального сбора образцов, поэтому большинство населения не имеет возможности на это.

Вычислительная модель, основанная на лабораторных тестах, подобная той, которую предлагают исследователи. Она позволяет получить личную картину состояния здоровья для каждого заявителя с небольшими затратами и в относительно короткие сроки даже в качестве дополнительного результата проведенных лабораторных исследований по разным показаниям.

Ранее «Курсор» сообщал, ученые считают, что искусственный интеллект может уничтожить человечество.