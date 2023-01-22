Удар по карману: израильтян предупредили о подорожании еще одной категории продуктов

Наряду с ростом цен почти во всех отраслях экономики произошло значительное подорожание БАДов. Многие компании, которые доминируют в индустрии пищевых добавок, повышают цены с 1 февраля 2023 года.

Об этом пишет Ice.

Среди компаний, которые подняли или скоро поднимут цены, — Nature’s Pro, Nutri Kerr и Altman. Так, БАДы подорожают на 7%.

В ответ компании заявляют, что они уже давно поглотили рост цен на сырье, рост цен на упаковку, рост цен на электроэнергию и т. д., но больше поглощать не могут и поэтому ничего не остается, как повышать цены.

Читайте также: назван район Израиля, в котором цены на квартиры выросли на 41 процент.