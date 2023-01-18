Назван район Израиля, в котором цены на квартиры выросли на 41 процент

В прошлом году в городе Раана в районе Неве-Земер был зафиксирован астрономический скачок цен на недвижимость. Стоимость квартир там выросла на более 40 процентов.

Об этом пишет Mako.

Цены увеличивались вне зависимости от количества комнат или года постройки здания. К примеру, 4-комнатное жилье, общей площадью 95 м кв. в 2014 году было продано за 2,031 млн шекелей, спустя два года квартиру снова продали, но уже на 2,050 млн шекелей, а в прошлом году ее купили за 3,780 млн шекелей. То есть, ее стоимость подскочила на 84 процента.

Ссылаясь на данные, предоставленные сайтом Yad2, самой большой популярностью в районе пользуются именно 4-комнатные квартиры. Средняя стоимость такого жилья составляет 3,63 млн шекелей.

Гораздо меньше покупают 3-х и 6-комнатные квартиры, но и на них цены зашкаливают: средняя цена 6-комнатной квартиры – 5,07 млн ​​шекелей. В прошлом году эта цена составляла 3,60 млн шекелей.

Посетители веб-сайта очень высоко оценили район Неве-Земер за развитую инфраструктуру, количество детских садов и парков. Они также вполне удовлетворены уровнем чистоты и обслуживания.

«Курсор» писал ранее, что за последний месяц владельцы квартир в Израиле заметно повысили стоимость квартплаты. По договорам, которые были продлены в декабре 2022 года, показатель увеличился на 4,4 процента.

Еще мы писали, что журналисты проанализировали рынок недвижимости в стране и назвали стоимость самой дешевой квартиры, выставленной на продажу в начала 2023 года, а также стоимость самого дорого дома.

Напомним, что пользователи популярного сайта Reddit проголосовали за то, что многоэтажный дом, расположенный в Бат-Яме, является «самым уродливым в мире».