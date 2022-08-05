Удары ЦАХАЛа по целям в Газе: Беннет обратился к израильтянам

Израильтянам в регионе сказали держаться ближе к бомбоубежищам на фоне ожидания эскалации с террористической группировкой.

Силы обороны Израиля начали то, что они называют операцией «Рассвет» в секторе Газа, нанося удары по пока неустановленным террористическим объектам в секторе, чтобы противостоять угрозе нападения со стороны палестинской организации «Исламский джихад».

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Нафтали Беннет опубликовал новую запись в своих соцсетях, обратившись к израильтянам:

«Желаю безопасного Шаббата жителям юга и окрестностей Газы, а также сил солдатам ЦАХАЛа, которые их охраняют, и всех нас. В такие дни — мы все вместе, как единое целое».

Напомним, что военные сообщили, что в тылу объявлена ​​«особая ситуация», так как они ожидают ответных действий террористов. Собрания людей в районах на расстоянии до 80 километров от Газы ограничены, а жителям приграничных районов предписано оставаться вблизи бомбоубежищ.

Ранее министр обороны Бенни Ганц предупредил, что Израиль примет меры, если террористы не откажутся от своих намерений совершить нападения на страну в ответ на арест их лидера.

«Курсор» писал, что Армия обороны Израиля атаковала цели в секторе Газа: первые кадры.