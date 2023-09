Угон танка на севере страны — в ЦАХАЛе сделали заявление

Танк, украденный с базы ЦАХАЛа, нашли на свалке.

Сегодня недалеко от развязки Эликим с тренировочной базы ЦАХАЛа украли танк.

Позже его обнаружили на свалке металлолома на севере страны, сообщила полиция Израиля в среду утром.

Police launched an investigation after a decommissioned tank was stolen from an IDF base in northern Israel. The tank was found in a scrapyard near Nesher. pic.twitter.com/fZinFTYvJ3

