Угон танка на севере страны — в ЦАХАЛе сделали заявление

Танк, украденный с базы ЦАХАЛа, нашли на свалке.

Сегодня недалеко от развязки Эликим с тренировочной базы ЦАХАЛа украли танк.

Позже его обнаружили на свалке металлолома на севере страны, сообщила полиция Израиля в среду утром.

Police launched an investigation after a decommissioned tank was stolen from an IDF base in northern Israel. The tank was found in a scrapyard near Nesher. pic.twitter.com/fZinFTYvJ3 — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) September 20, 2023

В последний раз танк видели недалеко от Эликима, мошава к северо-востоку от Зихрон-Яакова. Однако место обнаружения танка — свалка металлолома недалеко от Нешера, к югу от Хайфы, — находится примерно в 20 километрах от него.

Инцидент в настоящее время расследуется как полицией, так и министерством.

Все еще неизвестны мотивы кражи танка и последующей его доставки на свалку в 20 километрах от базы.

В ЦАХАЛе заявили, что танк представлял собой всего лишь каркас Меркава 2, снятого с эксплуатации много лет назад. Танк не имеет вооружения, а его системы не работают.

Танк служил стационарной мишенью для солдат в зоне обстрела ЦАХАЛа, которая иногда открыта для пеших прогулок.

Танк был возвращен ЦАХАЛу, который также начал расследование инцидента.

Это происходит на фоне растущей волны преступности и насилия в Израиле, большая часть которых подпитывается незаконным оружием, украденным с баз ЦАХАЛа.

Это не первый случай кражи танка. Ранее в этом году протестующие против судебной реформы украли с мемориала танк, который использовался во время Войны Судного дня 1973 года.

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