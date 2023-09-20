ЦАХАЛ провел операцию в Дженине, атаковав боевиков с воздуха - появились подробности

Среди израильских военнослужащих никто не пострадал.

Во вторник вечером, 19 сентября, солдаты ЦАХАЛа провели контртеррористическую операцию на территории лагеря беженцев Дженин, где между ними и боевиками произошли перестрелки.

Об этом сообщает издание "Детали".

Силы Армии обороны Израиля и пограничной полиции (МАГАВ) окружили дом бывшего полевого командира военного крыла ФАТХа, Мухаммеда Абу аль-Бахи. Боевики открыли огонь по солдатам, но ЦАХАЛ атаковал их с воздуха, применив БПЛА-камикадзе со взрывчаткой. В результате три палестинца были ликвидированы, более 30 человек получили ранения.

Также двое боевиков были арестованы, но пока не известно, был ли задержан сам аль-Баха.

Когда подразделения ЦАХАЛа покидали лагерь беженцев, военная машина с солдатами наехала на взрывное устройство, которое сработало, в результате чего джип застрял на окраине населенного пункта. Его эвакуировали при помощи инженерной техники. На месте между солдатами и боевиками снова завязалась перестрелка, но среди наших военных никто не пострадал.

"Курсор" писал ранее, что недавно возле населенного пункта Мейрав, что на севере Израиля, обстрелу подвергся военный патрульный автомобиль Армии обороны Израиля. В ходе инцидента солдаты не пострадали.

Еще мы писали, что в понедельник утром, 18 сентября, у деревни Дир-Шараф рядом с палестинским городом Наблус (Шхем) были обстреляли позиции израильских военнослужащих. Согласно предварительным данным, пострадавших нет.

Напомним, что израильские силы безопасности подверглись нападению в секторе Газа с применением дымовых гранат и взрывных устройств. Солдаты ЦАХАЛа ответили мерами по разгону беспорядков.