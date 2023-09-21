Угон танка с военной базы ЦАХАЛа: суд в Хайфе продлил арест подозреваемым

Арестованные объяснили, зачем украли военную технику.

Окружной суд в Хайфе принял решение о продлении содержания под стражей трех подозреваемых в краже танка с тренировочной базы "Эльяким" на четыре дня.

Об этом пишет "Детали".

Один из участников расследования заявил на судебном слушании, что не считает произошедшее кражей и объяснил, что он просто вывез бесхозный металлолом.

Инцидент был зарегистрирован министерством обороны, когда 19 сентября поступило сообщение о пропаже списанного танка "Меркава-2", который использовался для тренировок. 20 сентября полиция обнаружила танк на свалке металлолома в городе Нешер и задержала двух подозреваемых, позже был задержан еще один.

Один из задержанных, по имени Бен Цион из Мигдаль ха-Эмека, которого полиция считает инициатором кражи, заявил в суде: "Прежде всего, танк находился на открытом пространстве и использовался для вечеринок на природе". Он также заявил, что танк находился в нерабочем состоянии, был ржавым и с разбитыми гусеницами.

Речь идет об инциденте, который произошел в ночь на 20 сентября. Танк был украден с тренировочной базы ЦАХАЛа около перекрестка Эльяким на севере Израиля. Утром правоохранителям удалось разыскать танк. Он был обнаружен на одной из свалок металлолома вблизи Нешера. Как выяснилось, после похищения воры планировали сдать так на металл и выручить за него деньги.