Угроза взрыва: рейс Wizz Air из Израиля в Краков срочно эвакуировали

Сообщается, что пассажирам приказали срочно покинуть самолет без багажа, чтобы их и самолет досмотрели.

Самолет, летевший из Израиля в Польшу, был эвакуирован в субботу вечером сразу после приземления в Кракове. Людей в экстренной спешке призвали покинуть самолет из-за опасений, что в нем может быть бомба.

Об этом сообщили ивритоязычные СМИ рано утром в воскресенье.

A plane that flew from #Israel to #Poland was evacuated Saturday night right after landing in Krakow in an urgent rush due to fears that there might have been a bomb on the plane.https://t.co/zG1d7WO2Pg — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) July 24, 2022

На рейсе Wizz Air W65098 после приземления были развернуты аварийные трапы, а летный экипаж призвал пассажиров немедленно покинуть самолет без багажа. Судя по всему, пассажирам еще несколько часов не возвращали их багаж, а некоторые дети могли получить травмы в процессе эвакуации.

Дальнейшие подробности о расследовании самолета и пассажиров правоохранительными органами пока не разглашаются.

Согласно сообщениям, пассажиры еще долго оставались стоять снаружи самолета без каких-либо действий со стороны Wizz Air, аэропорта или кого-либо еще.

Хотя подробности этого инцидента пока что неясны, это не первый недавний рейс Wizz Air, на котором возникла угроза взрыва бомбы.

На прошлой неделе рейс Wizz Air W65058 из Бари в Италии в Краков был вынужден совершить аварийную посадку в Будапеште после того, как пилотов уведомили об угрозе взрыва бомбы.

Как и в этот раз, все пассажиры были срочно эвакуированы после приземления в венгерской столице.

«Курсор» ранее писал, что КСИР заявил о разоблачении в Иране «израильской шпионской сети».