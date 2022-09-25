Угрозы не пугают наш народ: в ХАМАСе ответили на предупреждение главы ШАБАКа

Представитель ХАМАСа Фаузи Бархум ответил на предупреждение, сделанное главой ШАБАКа лидеру организации Яхье Синвару.

Об этом сообщает inn.co.il.

«Угрозы главы ШАБАКа Ронена Бара в адрес лидера Яхья Синвара не новы. Они не пугают ни наш палестинский народ, ни руководство сопротивления. Они отражают политический, военный тупик и безысходность», — сказал Бархум.

Как известно, глава ШАБАК направил предупреждение Яхье Синвару и подчеркнул, что тот должен обдумать свои шаги и решить, заинтересован ли он в реабилитации Газы.

«Яхье Синвару придется выбирать между реабилитацией Газы и путем сопротивления. И то, и другое нельзя делать одновременно. Просите быть толерантнее к населению и не совершать теракты в Иудее и Самарии», — заявил Бар.

Издание также напоминает, что в прошлом году в преддверии праздников возросло количество обстрелов и активизировались попытки террористических организаций инициировать нападения.

«Система безопасности повышает бдительность. … Полиция отслеживает видео, которые могут нагнетать ситуацию, и призывает не обращать внимания на фейковые новости», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, не так давно глава ШАБАКа Ронен Бар заявил, что агентство безопасности установило, что политическая нестабильность и внутренние разногласия в Израиле побуждают террористические группы и отдельных лиц совершать нападения.

«Мы можем сегодня без тени сомнения сказать, что политическая нестабильность, нарастание внутренние раздоры… являются поощрением оси зла, террористических организаций и отдельных нападавших», — сказал Бар.

Ранее Курсор писал, что ШАБАК заявил, что в 2022 году предотвращено более 300 крупных терактов.