Угрозы в адрес жены Лапида: ШАБАК провел расследование

Обнаружен отправитель писем с проклятиями в адрес семьи Лапида, несколько месяцев терроризировавший жену премьер-министра своими угрозами.

Угрожающие электронные письма с оскорблениями и проклятиями в адрес семьи Лапида были отправлены на электронный адрес жены премьер-министра.

Об этом сообщили в walla.co.il.

В них написано: «Скоро на ваших похоронах будет кремирована вся семья Лапид из поколения в поколение, пока вы живы».

Сообщается, что отправитель писем обнаружен и предупрежден. Подразделение, отвечающее за безопасность членов семьи премьер-министра, получило дополнительные инструкции.

После обращения канцелярии премьер-министра в ШАБАК с просьбой расследовать угрозы, полученные женой премьер-министра, проведено расследование.

Электронные письма отправлялись в этом месяце с одного и того же адреса, в них содержатся проклятия и угрозы в адрес семьи Лапид. ШАБАК определил уровень угрозы как низкий, инструкции по безопасности были переданы охранному подразделению, которое отвечает за безопасность семьи премьер-министра.

«Курсор» писал, что арабский террорист напал на полицейских, ответная реакция удивила. Недостаточные меры со стороны полицейских после нападения террористов вызвали возмущение прохожих. В видео показано, как силы безопасности проигнорировали угрозу.

Сообщалось о попытке теракта под Бней-Браком: полиция озвучила вопиющие подробности. Шокирующие детали стали известны во время расследования нападения арабского террориста на еврея возле Гиват-Шмуэля. Преступник рассказал о своих мыслях и мотивах.