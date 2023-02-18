Украденную при нацистах картину Марка Шагала представили в Еврейском музее Нью-Йорка

Законные владельцы решили расстаться с картиной вскоре после того, как Франция вернула им полотно. Но они попросили покупателя одолжить его для выставки в символическом для их общины месте.

Украденное при нацистах и возвращенное год назад законным владельцам знаковое полотно Марка Шагала «Отец» экспонируется в Еврейском музее в Нью-Йорке. Музею предоставил его новый владелец, который недавно приобрел его у наследников польского еврея Давида Сендера.

Об этом информирует Telegram-канал Израиль Сегодня.

Отмечается, что картина выполнена маслом на холсте и представляет собой очень выразительный портрет отца художника, написанный им в 1911 году после переезда в Париж. У картины увлекательная история, кульминацией которой стал аукцион в Нью-Йорке в ноябре 2022 года, где полотно ушло за $7,4 миллиона.

Законные владельцы решили расстаться с картиной вскоре после того, как Франция вернула им полотно. Но они попросили покупателя, который остался анонимным, одолжить его для выставки в символическом для их общины месте, пояснили в Еврейском музее Нью-Йорка.

Картина была куплена в 1928 году музыкантом Давидом Сендером, который потерял свое имущество, когда был вынужден переехать в Лодзинское гетто в Польше в 1940 году. Депортированный в Освенцим, где были убиты его жена и дочь, Давид выжил и поселился во Франции в 1958 году. Он умер в 1966 году, так и не вернув себе картину.

Между тем, работа была куплена в период с 1947 по 1953 год самим Марком Шагалом, согласно данным Министерства культуры Франции и аукционного дома Phillips, которые выставили ее на продажу.

После смерти Шагала во Франции в 1985 году картина поступила в национальные собрания Франции, а затем была передана в Центр Помпиду и позже на хранение в Музей искусства и истории иудаизма в Париже.

Франция вернула полотно семье Сендер в 2022 году после принятия специального закона о возвращении работ потомкам ограбленных еврейских семей. Картина будет экспонироваться в Нью-Йорке до 1 января 2024 года.

Как сообщал Курсор, в ноябре в США на аукционе продали картину Марка Шагала «Отец», которую во времена Второй мировой войны украли нацисты.

Также Курсор писал о том, что картину, украденную нацистами, вернули 101-летней голландке.