Украинский дипломат в Молдове заявил, что его страна не будет препятствовать паломникам-хасидам

Еврейские паломники в этом году отправится в Умань через Молдову как транзитный пункт. Еврейские общины Молдовы ведут активные консультации по этому вопросу

В Кишиневе состоялся круглый стол с участием представителей ряда стран и ведомств, посвященный подготовке к паломничеству на Рош а-Шана. На встрече присутствовали представители бреславских хасидов, лидеры и раввины еврейских общин Молдовы, волонтеры из еврейских спасательных организаций, украинские и американские дипломаты.

Об этом пишет Telegram-канал Люди в черном.

Заместитель посла Украины в Молдове заявил на встрече, что его страна не будет препятствовать паломникам посетить Умань на Рош а-Шана и что посольство окажет помощь хасидам. Американские дипломаты выразили готовность помочь в решении бюрократических вопросов и вопросов безопасности.

Основная волна еврейских паломников в этом году отправится в Умань через Молдову как транзитный пункт. Еврейские общины Молдовы ведут активные консультации по этому вопросу с заинтересованными организациями и дипломатами.

Напомним, что министр иностранных дел рф сергей лавров отметил, что в захватнической войне, которую россия развязала на территории Украины, помимо псевдореспублик «ДНР» и «ЛНР», они хотят «освободить» еще несколько других регионов.

Ранее Курсор писал, что ВСУ уничтожили новейшую РЛС россиян таинственной ракетой.

Также мы сообщали, сколько еще РСЗО HIMARS и M270 нужно Украине, чтобы ВСУ выбили рф с оккупированных территорий.