Уличные бои в Дженине: израильтян предупредили об обострении конфликта

Журналист Амит Сегаль со ссылкой на правительственные источники заявил, что Израиль готовится к обострению конфликта с палестинцами.

Так, в Дженине с ночи проводится крупная операция ЦАХАЛа против террористов, переросшая в полномасштабные уличные бои. Сейчас армия вводит туда дополнительные силы.

Как пишет Голос Израиля, несколько тел террористов валяются в одном из домов в Дженине после того, как по нему была выпущена противотанковая ракета. Число ликвидированных уже превышает 10 террористов.

Военный обозреватель Амир Бухбут сказал: «Военная операция в Дженине средь бела дня — это действительно новый сигнал о том, что нет места, куда не вошла бы израильская армия в любое время».

Армия начала ввод дополнительных войск в Дженин. Высокопоставленные члены правительства готовятся к эскалации ситуации со стороны Газы.

Израильские ВВС находятся в состоянии полной боевой готовности на случай любого сценария в секторе Газа.

Также поступили сообщения из Ливана о полетах израильских боевых самолетов вдоль северной границы от истока Накры до Хермона.

Источник: Несколько тел террористов валяются в одном из домов в Дженине после того, как по нему была выпущена противотанковая ракета. Число ликвидированных уже превышает 10 террористов.

Военный обозреватель Амир Бухбут: «Военная операция в Дженине средь бела дня — это действительно новый сигнал о том, что нет места, куда не вошла бы израильская армия в любое время» (правила игры поменялись!)

Губернатор Дженина Акрам Раджуб заявил: «Это самая крупная и обширная операция. Ситуация сложная и опасная. Мы требуем вмешательства международного сообщества, чтобы защитить жителей и позволить медицинским силам выполнить свою миссию по лечению ранен».

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