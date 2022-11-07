Ультраортодоксы устроили погромы и беспорядки в Бней-Браке

Поначалу в демонстрации протеста принимали участие несколько десятков человек, но затем толпа увеличилась и перегородила улицу.

В ночь на понедельник, 7 ноября, в Бней-Браке прошли массовые беспорядки. Ультраортодоксы начали протестовать против магазина сотовой связи.

Об этом сообщает издание «Детали».

Сначала в протесте участвовали несколько десятков человек, но потом толпа стала увеличиваться и перекрыла движение по улице. На место инцидента приехали сотрудники полиции, которые попросили участников освободить проезжую часть, но вместо этого ультраортодоксы начали поджигать мусорные баки и забрасывать полицейских, а также проезжающие мимо машины, камнями. Пострадавших в результате беспорядков нет.

Ультраортодоксы протестовали против работы в их городе магазина сотовой связи, что с их точки зрения является «некошерным». И такие случаи далеко не редкость. Подобные инциденты были зафиксированы как в прошлом, так и этом году.

«Курсор» писал ранее, что 20 октября, мэр Бней-Брака Авраам Рубинштейн отправил официальное уведомление израильской полиции о том, что «прекращает сотрудничество» с ними. Оно адресовано начальнику полиции Коби Шабтаю и министру внутренней безопасности Омеру Бар-Леву.

Еще мы писали, что 50-летняя женщина пребывает в тяжелом состоянии, получает седативные препараты и находится на искусственной вентиляции легких в результате пожара, произошедшего в Бней-Браке.