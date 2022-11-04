В результате пожара в Бней-Браке серьезно пострадала женщина

Пострадавшая находится в тяжелом состоянии, ее доставили ее в больницу Шиба в Тель ха-Шомер.

50-летняя женщина пребывает в тяжелом состоянии, получает седативные препараты и находится на искусственной вентиляции легких в результате пожара, произошедшего в Бней-Браке.

Об этом сообщает Maariv.

Согласно сообщению, пострадавшая находится в тяжелом состоянии в результате пожара в квартире на улице Рав Хай Гаон.

«Медики MDA и фельдшеры оказали ей медицинскую помощь и доставили ее в больницу Шиба в Тель ха-Шомер», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, 15 сентября в лесу Кфар-ха-Хореш вспыхнул масштабный пожар, на его ликвидацию отправили пять расчетов Службы пожарной охраны, а также привлекли авиацию.

Пожар начался на открытой местности недалеко от города Мигдаль-Ха Эмек. Огонь не сразу удалось взять под контроль. Спасатели не исключали возможности распространения пожара, вплоть до населенных пунктов, но эвакуация жителей не проводилась.

По словам спасателей, возгорание леса произошло в самом сердце Кфар-ха-Хореш, пожарные делали все возможное, чтобы быстрее остановить пламя и не допустить его распространения.

Курсор писал ранее, что 10 сентября, в мошаве Магшимим в Ха-Шароне произошел пожар, в результате которого загорелось несколько зданий. На место происшествия приехали бригады спасателей, которые работали на трех направлениях, чтобы оперативно взять огонь под контроль.

Еще мы писали, что в церкви города Гизы в Египте собралось около пяти тысяч человек, в результате давки вспыхнула деревянная отделка стен. Сообщается о 35 погибших.