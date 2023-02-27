Ультраортодоксы в ярости из-за государственного бюджета — СМИ

Фракция ультраортодоксов утверждает, что пункты ее коалиционных соглашений были проигнорированы премьер-министром Биньямином Нетаниягу в государственном бюджете, принятом на прошлой неделе.

Фракция «Дегель а-Тора» харедимской партии «Яадут а-Тора» возмущена бюджетом, который правительство приняло в пятницу, сообщается на веб-сайте партии Yated Neeman.

Об этом сообщает INN.

Согласно сообщению, «Дегель а-Тора» обвиняет премьер-министра Нетаниягу в игнорировании вопросов, которые были частью коалиционного соглашения между «Дегел а-Тора» и партией «Ликуд» в государственном бюджете на 2023 и 2024 годы.

«Бюджет включает значительные и существенные улучшения по ряду важных вопросов, но некоторые вопросы, которые были подписаны и обещаны в коалиционных соглашениях, до сих пор не решены», — заявили в партии.

Среди нерешенных вопросов — бюджет ультраортодоксальных учебных заведений, которые освобождены от преподавания основной учебной программы, такой как математика, естественные науки и английский язык, полное исследование, сравнивающее бюджеты харедимских и нехаредимских учебных заведений, бюджет на общественный транспорт в районы, где проживают харедим.

Партия заявила, что эти вопросы «были специально согласованы перед заседанием правительства с премьер-министром, но Нетаниягу проигнорировал соглашение и не вынес его на заседание правительства, и они не были включены в утвержденный бюджет».

Также сообщалось, что фракция «Дегель а-Тора» проведет консультации и создаст группу для изучения коалиционных соглашений и требования их выполнения.

В пятницу министры правительства утвердили проект бюджета Минфина на следующие два года, согласно которому государственный бюджет на 2023 год составит около 484 млрд шекелей, а на 2024 год — около 513 млрд шекелей. Бюджет будет включать финансирование бесплатного обучения детей в возрасте от двух лет и старше. В канцелярии премьер-министра заявили, что это первый шаг к выполнению предвыборного обещания «Ликуда» о бесплатном образовании для детей от 0 до 3 лет. Бюджет на образование, который составит 84 млрд шекелей, станет самым большим в истории Израиля.

Ранее Курсор писал, что правительство Израиля утвердило государственный бюджет на 2023-2024 годы. Биньямин Нетаниягу поблагодарил министров за участие в сложном процессе обсуждения.

Курсор сообщал, что председатель комиссии кнессета по здравоохранению депутат Уриэль Бусо предложил увеличить бюджет корзины медицинских услуг для израильтян на этот год.