Ультраортодоксы выступили против реформ кашрута и гиюра

Огромная демонстрация напротив Кнессета прошла воскресенье 30 января под руководством двух главных раввинов Израиля — ашкеназского и сефардского.

Ультраортодоксы вчера протестовали перед зданием Кнессета в Иерусалиме. Они выступили против реформы министра по делам религий Матанна Каханы. Суть реформ в передаче возможности подписывать гиюр городским раввинам, а кашрут рассредоточить «по местам», убрав его из-под полного контроля раввината.

Раввин Ицхак Йосеф провел демонстрацию вместе с учениками ешив. Он заявил, что министра сбивают с толку местные раввины.

Давид Лау во время встречи заявил, что решения должен принимать главный раввинат.

Участники демонстрации призвали Кнессет отказаться от реформ.

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