Умер лауреат премии имени Соколова, известный журналист Йоэль Маркус

Умер лауреат премии Соколова, журналист Йоэль Маркус. Он много лет считался одним из лучших публицистов в «Гаарец», пока не вышел на пенсию в возрасте 85 лет.
Маркус родился в 1932 году в Стамбуле, Турция, и репатриировался в Израиль в одиночку в рамках молодежной алии, когда ему было 11 лет. Он поселился в религиозной молодежной деревне недалеко от Кфар-Хасидим и участвовал в Войне за независимость.
В 1950 году он выиграл писательский конкурс, проводимый еженедельником Ha’olam Hazeh и после знакомства с редактором Ури Цезари начал писать для журнала Herut, а в 1953 году — для газеты Mapai’s Dor.
В 1955 году он перешел в газету «Давар», где работал военным и политическим корреспондентом. В 1965 году Маркус устроился в «Гаарец».
За три недели до начала Первой ливанской войны он опубликовал статью под названием «Кровавый покер», в которой предупредил о войне, которая вот-вот разразится. Еще одна сенсация Маркуса была опубликована в 1983 году, когда он написал о заключении Менахема Бегина в своем доме и его уходе из общественной жизни. В 2004 году Маркус также сообщил о намерении тогдашнего премьер-министра Ариэля Шарона эвакуировать поселения из сектора Газа и Самарии в рамках плана разъединения
В описании его соколовской награды говорится, что Маркус является «одним из величайших публицистов в еврейской прессе за целые поколения, которому удалось за десятилетия работы, особенно в газете Haaretz, установить ярчайший пример уверенного, влиятельного, независимого и смелого письма, в также завоевать беспрецедентный подход к лицам, принимающим решения, но в то же время сохраняя дистанцию. Достойный журналист».
Ранее Курсор писал, что в Ирландии скончался Марк Ланеган — солист и сооснователь Screaming Trees и бывший участник Queens of the Stone Age.
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