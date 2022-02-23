Умер лауреат премии имени Соколова, известный журналист Йоэль Маркус

Йоэль Маркус, лауреат премии Соколова за жизненные достижения, скончался в возрасте 90 лет. Он долгие годы считался одним из лучших публицистов страны.

Умер лауреат премии Соколова, журналист Йоэль Маркус. Он много лет считался одним из лучших публицистов в «Гаарец», пока не вышел на пенсию в возрасте 85 лет.

Маркус родился в 1932 году в Стамбуле, Турция, и репатриировался в Израиль в одиночку в рамках молодежной алии, когда ему было 11 лет. Он поселился в религиозной молодежной деревне недалеко от Кфар-Хасидим и участвовал в Войне за независимость.

В 1950 году он выиграл писательский конкурс, проводимый еженедельником Ha’olam Hazeh и после знакомства с редактором Ури Цезари начал писать для журнала Herut, а в 1953 году — для газеты Mapai’s Dor.

В 1955 году он перешел в газету «Давар», где работал военным и политическим корреспондентом. В 1965 году Маркус устроился в «Гаарец».

“I would like to know why there is no one on the other side crying out against the Palestinian Authority’s policy of hatred and bloodshed. Where is their B’Tselem?” — Yoel Marcus, Ha’aretz, Jan. 6, 2004#cufi #israel #supportisrael #prayforisrael pic.twitter.com/Mm0w3uaTMi — Christians United for Israel (@CUFI) August 17, 2018

За три недели до начала Первой ливанской войны он опубликовал статью под названием «Кровавый покер», в которой предупредил о войне, которая вот-вот разразится. Еще одна сенсация Маркуса была опубликована в 1983 году, когда он написал о заключении Менахема Бегина в своем доме и его уходе из общественной жизни. В 2004 году Маркус также сообщил о намерении тогдашнего премьер-министра Ариэля Шарона эвакуировать поселения из сектора Газа и Самарии в рамках плана разъединения

В описании его соколовской награды говорится, что Маркус является «одним из величайших публицистов в еврейской прессе за целые поколения, которому удалось за десятилетия работы, особенно в газете Haaretz, установить ярчайший пример уверенного, влиятельного, независимого и смелого письма, в также завоевать беспрецедентный подход к лицам, принимающим решения, но в то же время сохраняя дистанцию. Достойный журналист».

Ранее Курсор писал, что в Ирландии скончался Марк Ланеган — солист и сооснователь Screaming Trees и бывший участник Queens of the Stone Age.

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