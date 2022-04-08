Умерла еврейская секретарша Оскара Шиндлера, составлявшая его рабочие списки

Мими Рейнхардт, которая составляла списки для немецкого промышленника Оскара Шиндлера, которые помогли спасти сотни евреев во время Холокоста, умерла в возрасте 107 лет, сообщила в пятницу ее семья.
В качестве секретаря Шиндлера Рейнхардт отвечала за составление списков еврейских рабочих из гетто польского города Кракова, которые были завербованы для работы на его фабрике, спасая их от депортации в нацистские лагеря смерти.
«Моя бабушка, такая дорогая и такая уникальная, скончалась в возрасте 107 лет. Покойся с миром», — написала внучка Рейнхардта Нина в послании родственникам, которое увидело AFP.
Австрийка Рейнхардт, сама еврейка, была завербована самим Шиндлером и работала на него до 1945 года.
После Второй мировой войны она переехала в Нью-Йорк, а в 2007 году решила переехать в Израиль, чтобы присоединиться к своему единственному сыну Саше Вейтману, который тогда был профессором социологии в Тель-Авивском университете.
«Я чувствую себя как дома», — сказала она журналистам, когда приземлилась в Израиле.
Рейнхардт, которая провела свои последние годы в доме престарелых к северу от Тель-Авива, сказала, что однажды встречалась со Спилбергом, но ей было тяжело смотреть фильм.
Ранее Курсор писал, что умер один из величайших спортсменов Израиля Яир Пантилат.