Умерла легендарная гиена Рути: израильтяне устраивают марш

В июле мы писали о том, что известная гиена Рути, живущая на окраине города Модиин и обожаемая его жителями, была найдена мертвой на дороге 443. Ее переехала машина.
Сегодня Управление природы и парков призвало израильтян присоединиться к маршу в память гиены и для предотвращения дальнейших наездов на животных.
«Каждый год тысячи животных, которые свободно передвигались в пределах своих ограниченных жизненных пространств, давят насмерть. Недавно Рути, любимую гиену из Модиина, переехали», — говорится в заявлении.
Управление добавило, что поддерживает ассоциацию «Безопасные переходы для диких животных», которая работает над созданием специальных переходов, особенно на дороге 443, одной из самых смертоносных.
Марш пройдет в субботу в 18:30 в Модиине.
«Ежегодно гибнет более 2600 диких животных!!!!! В 9 раз больше человеческих смертей! А шоссе 443 — одна из самых смертоносных горячих точек.
Последним случаем была давка Рути, известной и всеми любимой гиены, которая всегда приходила в город Модиин и таким образом стала символом.
В субботу мы пройдем маршем в ее честь и за всех диких животных, которые содержатся на открытых территориях и нуждаются в безопасных переходах, чтобы выжить и существовать.
Десять лет назад Управление природы и парков однозначно определило, что на 443-м шоссе следует построить эстакаду, но власти отвергают и пренебрегают неоднократными просьбами жителей о его строительстве.
Приходите массово, чтобы отдать дань уважения Рути и потребовать от властей установления безопасных переходов для диких животных!», — написали организаторы марша.
Курсор ранее писал, что самый известный пес Украины завел TikTok.