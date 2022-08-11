Умерла легендарная гиена Рути: израильтяне устраивают марш

«Приходите массово, чтобы отдать дань уважения Рути и потребовать от властей установления безопасных переходов для диких животных!», — написали организаторы марша.

В июле мы писали о том, что известная гиена Рути, живущая на окраине города Модиин и обожаемая его жителями, была найдена мертвой на дороге 443. Ее переехала машина.

Сегодня Управление природы и парков призвало израильтян присоединиться к маршу в память гиены и для предотвращения дальнейших наездов на животных.

«Каждый год тысячи животных, которые свободно передвигались в пределах своих ограниченных жизненных пространств, давят насмерть. Недавно Рути, любимую гиену из Модиина, переехали», — говорится в заявлении.

Управление добавило, что поддерживает ассоциацию «Безопасные переходы для диких животных», которая работает над созданием специальных переходов, особенно на дороге 443, одной из самых смертоносных.

Марш пройдет в субботу в 18:30 в Модиине.

«Ежегодно гибнет более 2600 диких животных!!!!! В 9 раз больше человеческих смертей! А шоссе 443 — одна из самых смертоносных горячих точек.

Последним случаем была давка Рути, известной и всеми любимой гиены, которая всегда приходила в город Модиин и таким образом стала символом.

В субботу мы пройдем маршем в ее честь и за всех диких животных, которые содержатся на открытых территориях и нуждаются в безопасных переходах, чтобы выжить и существовать.

Десять лет назад Управление природы и парков однозначно определило, что на 443-м шоссе следует построить эстакаду, но власти отвергают и пренебрегают неоднократными просьбами жителей о его строительстве.

Приходите массово, чтобы отдать дань уважения Рути и потребовать от властей установления безопасных переходов для диких животных!», — написали организаторы марша.

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