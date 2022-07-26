«Жарче, чем в печке»: популярный ресторан оскандалился возмутительным мемом с Анной Франк

«Называйте меня глупым или необразованным, но, пожалуйста, не называйте меня антисемитом», — написал владелец бара, опубликовавший мем.

Бар и ресторан в Тивертоне, штат Род-Айленд, извинился вчера за пятничную публикацию оскорбительного мема об Анне Франк.

Мем представлял собой ее черно-белую фотографию с надписью «Здесь жарче, чем в печке… и я должна знать».

A Rhode Island restaurant decided it was a good idea to post a meme referencing Anne Frank and it being "hotter than an oven out there". We have no words.https://t.co/nxIkaPqD71 pic.twitter.com/oKVZyvMgab — StopAntisemitism (@StopAntisemites) July 25, 2022

По словам ведущей ток-шоу на радио 1420 WBSM Джессики Мачадо, этот мем разместил владелец бара. Он заявил, что мем являлся отсылкой к тому, как жарко было в ресторане.

Пост моментально вызвал негодование у комментаторов, ведь известно, что нацисты травили евреев газом во время Холокоста и сжигали их тела в гигантских кремационных печах.

Мем был удален со страницы ресторана примерно через час после публикации. Ресторан хранил молчание в течение выходных по поводу сообщения, а владелец не отвечал на электронные письма СМИ с просьбой прокомментировать инцидент в субботу и воскресенье.

В понедельник в 13:33 ресторан опубликовал свои извинения.

«Пост был плохо продуман, и мы понимаем, что он был невероятно неуместным и не отражал наши ценности как членов нашего сообщества, — говорится в сообщении. — Нет оправдания публикации этого поста, и мы ничего не можем сделать, чтобы исправить это. Все, что мы можем сделать сейчас, это принести наши глубочайшие извинения тем, кто пострадал от наших действий».

Мессиас Диас, владелец спортивного бара и ресторана Atlantic, также опубликовал извинения на своей личной странице в Facebook. Радио WBSM получило скриншоты его сообщения «только для друзей», где он взял на себя вину за то, что именно он нашел и разместил мем.

«От своего имени я хотел бы искренне извиниться за неприятный мем, который я разместил на нашей бизнес-странице в Facebook. Мне нет никаких оправданий, но я не знал, я честно не знал. Я в курсе, что ВСЕ знают, кто такая Анна Франк, но я не закончил школу и работал с 13 лет, поэтому не узнал Анну Франк, когда выкладывал мем о том, что ей жарко как в печке. Называйте меня глупым или необразованным, но, пожалуйста, не называйте меня антисемитом. Я не из тех. Я просто тот, кто гуглил забавные мемы и выбрал не тот. Как только мне стало известно, я сразу же удалил его. Я понятия не имел, что моя ошибка причинит столько вреда, это вовсе не было моим намерением».

Ранее Курсор сообщал, что в Бостоне мужчину уволили из колледжа за антисемитские граффити.