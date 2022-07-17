Уникальная находка в музее Хайфы: под картиной обнаружены три эскиза Модильяни

Три наброска портретов выявлены в Музее Хехта на рентген-снимке картины «Обнаженная в шляпе» Амедео Модильяни. Скорее всего, это вызвано отсутствием нового холста у бедного художника.

Исследование с помощью рентгеновского излучения картины Амедео Модильяни «Обнаженная в шляпе» 1908 года преподнесло сюрприз Музею Хехта в Хайфе. Под поверхностью картины выявлены три незаконченных эскиза знаменитого итальянского художника-еврея.

«Обнаженная в шляпе» уже была известна предыдущим открытием на обратной стороне холста. Там находится в перевернутом виде чуть более ранняя картина Модильяни «Портрет Мод Абрантес», той самой женщины на «Обнаженной в шляпе». Около 20 лет назад директор и куратор музея Офра Гури-Римон заметила очертания другого портрета, заслоненные шеей и грудью Мод.

«Оказалось, что Модильяни написал портрет этой таинственной и скрытой женщины до того, как написать портрет Мод Абрантес. Однако не сохранил эту картину и размыл ее цветными кистями. Поскольку этого показалось ему недостаточно; он перевернул холст и начал писать новый портрет этой женщины на более чистом месте холста», — писала Офра Гури-Римон в 2012 году.

При детальном анализе рентгеновским излучением эксперты обнаружили еще два незаконченных наброска. Возможно это связано с дефицитом холстов у бедного художника. Известно, что Модильяни не получил признания при жизни и остался беден, а холсты были дорогими.

Почему Модильяни разместил пять портретов на одном холсте?

Вероятно, чтобы сэкономить деньги. За свою короткую жизнь — он умер в возрасте 37 лет от туберкулеза, усугубленного наркотической зависимостью, — Модильяни не имел коммерческого успеха, а художественные принадлежности были дорогими.

Ранее в лондонской галерее Тейт также делали рентген-снимки картины Модильяни, и в 2018 году обнаружили под картиной еще одну его работу.

Изучение картины «Обнаженная в шляпе», которой Музей Хехта владеет с 1983 года, были сделаны перед большой выставкой картин и скульптур Модильяни в октябре этого года в Фонде Барнса в Филадельфии.

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