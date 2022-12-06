Университет Хайфы присвоит почетную степень Биллу Клинтону — СМИ

По словам Рона Рубина, 42-й президент США на протяжении многих лет активно продвигал идею разнообразного и эгалитарного общества, сосуществование и приверженность социальной и экологической устойчивости.

Университет Хайфы планирует присвоить почетную степень бывшему президенту США Биллу Клинтону.

Об этом информирует Israel National News.

Отмечается, что аналогичной награды будет удостоен бывший президент Нью-Йоркского университета профессор Джон Секстон. Награждение состоится на торжественном мероприятии, которое пройдет на следующей неделе в Нью-Йоркском университете.

«И Билл Клинтон, и Джон Секстон на протяжении многих лет активно продвигали идею разнообразного и эгалитарного общества, сосуществование и приверженность социальной и экологической устойчивости, все из которых являются ценностями, которые мы в Хайфском университете считаем ключевыми. Они вдохновляют нас», — сказал президент университета профессор Рон Рубин.

Как сообщал Курсор, президент Украины Владимир Зеленский назван человеком года по версии британского издания Financial Times. Отмечается, что такой выбор был сделан, поскольку «Зеленский стал воплощением мужества и стойкости украинского народа в его борьбе против российской агрессии».

Издание сравнивает Зеленского с премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем, который выступал по радио, чтобы сплотить страну во время блиц-крига: президент Украины также использует социальные сети для непрерывной кампании за военную и финансовую поддержку Запада.

Также Курсор информировал о том, что популярное издание TIME объявило финалистов ежегодной премии «Человек года», которой уже 95 лет. Анонс списка кандидатов сделали в понедельник, 5 декабря. Среди финалистов есть республиканец, выступающий против Трампа, Лиз Чейни, губернатор Флориды Рон ДеСантис, король Чарльз и генеральный директор Twitter Илон Маск.

Среди других претендентов на звание «самого влиятельного» человека в мире, по версии TIME, были министр финансов США Джанет Йеллен, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Украины Владимир Зеленский. Также сторонники контроля над оружием, Верховный суд и протестующие в Иране.