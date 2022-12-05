Человек года по версии TIME: кто вошел в список кандидатов

21:01, Сегодня
Мировые новости, Общество
вопросительный знак графика
Фото: Pixabay

Один из претендентов может получить вторую премию подряд.

Популярное издание TIME объявило финалистов ежегодной премии «Человек года», которой уже 95 лет.

Об этом сообщает Today.

Анонс списка кандидатов сделали в понедельник, 5 декабря. Среди финалистов есть республиканец, выступающий против Трампа, Лиз Чейни, губернатор Флориды Рон ДеСантис, король Чарльз и генеральный директор Twitter Илон Маск.

Среди других претендентов на звание «самого влиятельного» человека в мире, по версии TIME, были министр финансов США Джанет Йеллен, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Украины Владимир Зеленский. Также сторонники контроля над оружием, Верховный суд и протестующие в Иране.

В 2022 году Чейни стала популярной благодаря своей работе в специальном комитете Палаты представителей от 6 января. Она стала самым известным республиканцем в Конгрессе, который выступил против экс-президента Трампа.

У Маска также есть шанс снова стать Человеком года по версии TIME — второй раз подряд. Бывший президент США Франклин Д. Рузвельт до сих пор является единственным человеком, которого трижды называли Человеком года.

ДеСантис, которого переизбрали губернатором Флориды с большим перевесом голосов в ноябре, многие рассматривают как возможного претендента на пост Трампа в 2024 году.

Предыдущие лауреаты премии вызывали споры как со стороны правых политических сил, так и левых. Например, в 2020 году издание TIME назвало президента Байдена и вице-президента Камалу Харрис Человеком года. Они раскритиковали «урагана Трампа» за то, что экс-президент «пронзил Америку, разорвал институты, пережевывал нормы и выплевывал их».

В то же время победа Маска в прошлом году в номинации «Человек года» по версии TIME вызвала резкую реакцию со стороны прогрессивных сил.

Уже 7 декабря, в среду будет официально объявлено имя человека года по версии TIME.

«Курсор» сообщал, что Зеленский стал человеком года по версии Financial Times.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
ТЭГИ:
Комментируйте эту новость на странице Курсора в Facebook.