Человек года по версии TIME: кто вошел в список кандидатов

Популярное издание TIME объявило финалистов ежегодной премии «Человек года», которой уже 95 лет.
Об этом сообщает Today.
Анонс списка кандидатов сделали в понедельник, 5 декабря. Среди финалистов есть республиканец, выступающий против Трампа, Лиз Чейни, губернатор Флориды Рон ДеСантис, король Чарльз и генеральный директор Twitter Илон Маск.
Среди других претендентов на звание «самого влиятельного» человека в мире, по версии TIME, были министр финансов США Джанет Йеллен, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Украины Владимир Зеленский. Также сторонники контроля над оружием, Верховный суд и протестующие в Иране.
В 2022 году Чейни стала популярной благодаря своей работе в специальном комитете Палаты представителей от 6 января. Она стала самым известным республиканцем в Конгрессе, который выступил против экс-президента Трампа.
У Маска также есть шанс снова стать Человеком года по версии TIME — второй раз подряд. Бывший президент США Франклин Д. Рузвельт до сих пор является единственным человеком, которого трижды называли Человеком года.
ДеСантис, которого переизбрали губернатором Флориды с большим перевесом голосов в ноябре, многие рассматривают как возможного претендента на пост Трампа в 2024 году.
Предыдущие лауреаты премии вызывали споры как со стороны правых политических сил, так и левых. Например, в 2020 году издание TIME назвало президента Байдена и вице-президента Камалу Харрис Человеком года. Они раскритиковали «урагана Трампа» за то, что экс-президент «пронзил Америку, разорвал институты, пережевывал нормы и выплевывал их».
В то же время победа Маска в прошлом году в номинации «Человек года» по версии TIME вызвала резкую реакцию со стороны прогрессивных сил.
Уже 7 декабря, в среду будет официально объявлено имя человека года по версии TIME.
«Курсор» сообщал, что Зеленский стал человеком года по версии Financial Times.