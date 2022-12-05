Человек года по версии TIME: кто вошел в список кандидатов

Один из претендентов может получить вторую премию подряд.

Популярное издание TIME объявило финалистов ежегодной премии «Человек года», которой уже 95 лет.

Об этом сообщает Today.

Анонс списка кандидатов сделали в понедельник, 5 декабря. Среди финалистов есть республиканец, выступающий против Трампа, Лиз Чейни, губернатор Флориды Рон ДеСантис, король Чарльз и генеральный директор Twitter Илон Маск.

Среди других претендентов на звание «самого влиятельного» человека в мире, по версии TIME, были министр финансов США Джанет Йеллен, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Украины Владимир Зеленский. Также сторонники контроля над оружием, Верховный суд и протестующие в Иране.

В 2022 году Чейни стала популярной благодаря своей работе в специальном комитете Палаты представителей от 6 января. Она стала самым известным республиканцем в Конгрессе, который выступил против экс-президента Трампа.

У Маска также есть шанс снова стать Человеком года по версии TIME — второй раз подряд. Бывший президент США Франклин Д. Рузвельт до сих пор является единственным человеком, которого трижды называли Человеком года.

ДеСантис, которого переизбрали губернатором Флориды с большим перевесом голосов в ноябре, многие рассматривают как возможного претендента на пост Трампа в 2024 году.

Предыдущие лауреаты премии вызывали споры как со стороны правых политических сил, так и левых. Например, в 2020 году издание TIME назвало президента Байдена и вице-президента Камалу Харрис Человеком года. Они раскритиковали «урагана Трампа» за то, что экс-президент «пронзил Америку, разорвал институты, пережевывал нормы и выплевывал их».

В то же время победа Маска в прошлом году в номинации «Человек года» по версии TIME вызвала резкую реакцию со стороны прогрессивных сил.

Уже 7 декабря, в среду будет официально объявлено имя человека года по версии TIME.

«Курсор» сообщал, что Зеленский стал человеком года по версии Financial Times.