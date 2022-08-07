Управление природы и парков обратилось к израильтянам: список нововведений

В связи с текущей ситуацией в стране и принимая во внимание указания Командования тыла («Пикуд а-ореф»), национальные парки «Пальмахим», «Ашкелон» и «Эшколь» будут оставаться закрытыми до получения новых инструкций.

С понедельника до среды включительно все национальные парки, заповедники и ночные кемпинги будут открыты для жителей районов, прилегающих к Сектору Газа (в пределах 40 км), бесплатно, по предварительной записи на сайте Управления природы и парков Израиля.

Рая Шурки, генеральный директор Управления природы и парков, отмечает: «Встреча с природой – это проверенный «рецепт», который приносит много пользы душевному и физическому здоровью, поэтому заповедники и парки Израиля могут стать отличным местом для отдыха семей с юга страны, переживающих сейчас очень сложные и тяжелые дни. Сотрудники Управления готовы принять этих граждан, и я надеюсь, что все, кто посетит заповедники и парки Израиля, получат удовольствие и смогут расслабиться и отдохнуть».

«Курсор» ранее писал, что Служба тыла напомнила, как вести себя при сигнале воздушной тревоги. Важно: соблюдайте инструкции поведения при тревожной сирене! Этим вы не только спасете жизнь себе и своим близким, но и поможете ЦАХАЛу.