Управляющих пляжа на Кинерете наказали за взимание платы за вход

Из-за того, что управляющие пляжа «Бора-Бора» на озере Кинерет требовали с израильтян плату за вход в размере 60 шекелей, их оштрафовали на 300 тысяч.

Об этом сообщает издание «Детали».

Представители Управления по охране земель после нескольких предупреждений, выписали управляющих штраф, потому что «на бумаге» вход на пляж должен быть разрешен всем бесплатно. В Управлении надеются, что такая мера ускорит возвращение зоны отдыха в общественное пользование.

Примечательно, что это не единственный участок берега на озере, через который идет туристическая тропа, но с их доступом есть трудности.

Десятую часть побережья оставят закрытой, именно те участки, где размещены религиозные учреждения и пансионаты. И скорее всего, недоступны для общего пользования станут и пляжи, принадлежащие гостиницам.

«Курсор» писал ранее, что муниципалитет Хайфы разрешил жителям и гостям города снова отдыхать на одном из самых спокойных пляжей, который был закрыт из-за показателей воды.

Еще мы писали, что названы лучшие израильские пляжи, которые в этом году получили оценку «очень чистый». Министерство охраны окружающей среды определило индекс чистоты пляжей, который показал рост показателей по сравнению с прошлым годом.