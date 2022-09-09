ЦАХАЛ сообщил, что его беспилотник на севере Израиля упал в море

В четверг беспилотный летательный аппарат ЦАХАЛа потерял управление и упал в Средиземном море вблизи границы с Ливаном.
Об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля в пятницу.
По предварительной информации, потеря управления произошла из-за технической неисправности.
К настоящему моменту специалисты ЦАХАЛа извлекли беспилотник из воды и ведут расследование инцидента.
До выяснения деталей происшедшего и завершения расследования все беспилотники данной модели будут отключены.
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Также мы сообщали, что ночью в пятницу зафиксировано четыре перестрелки, есть погибшие. Пресс-служба полиции сообщила о начале расследования по четырем фактам стрельбы: в Ашдоде, в Хадере, недалеко от Кинерета и в галилейской деревне Джудейда-Макр.
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Напомним, наш сайт сообщал, что Лапид прокомментировал задержание палестинца и пообещал «жестко» ответить на террор. Премьер-министр Яир Лапид рассказал, что полиции Израиля удалось благодаря задержанию террориста в Тель-Авиве предотвратить «значительное нападение».