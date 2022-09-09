ЦАХАЛ сообщил, что его беспилотник на севере Израиля упал в море

В Средиземном море упал беспилотник ЦАХАЛа, который был извлечен солдатами и направлен на детальное расследование причин неисправности.

В четверг беспилотный летательный аппарат ЦАХАЛа потерял управление и упал в Средиземном море вблизи границы с Ливаном.

Об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля в пятницу.

По предварительной информации, потеря управления произошла из-за технической неисправности.

К настоящему моменту специалисты ЦАХАЛа извлекли беспилотник из воды и ведут расследование инцидента.

До выяснения деталей происшедшего и завершения расследования все беспилотники данной модели будут отключены.

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