Смертельный инцидент с израильтянином в Эквадоре: первые подробности

13:51, Сегодня
Новости Израиля
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Фото: depositphotos.com

Израильтянин попытался взобраться на вершину самого высокого действующего вулкана Эквадора.

Молодой израильтянин в возрасте 20 лет погиб в Эквадоре, когда упал при восхождении на вершину вулкана Котопахи недалеко от столицы страны Кито.

Министерство иностранных дел также заявило, что посол Израиля в Кито и сотрудники консульства проинформировали его семью и начали процесс передачи гроба в Израиль.

Кроме того, мы сообщали еще об одной трагедии с израильтянином. Мужчина утонул во время отдыха с семьей на Синайском полуострове в Египте, говорится в заявлении Министерства иностранных дел. Подробности читайте здесь. 

Также Курсор писал, что в результате ДТП в Мате-Биньямин пострадала девушка. Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение «Шиба», ее состояние после аварии оценивалось как тяжелое.

Еще мы информировали, что два человека получили ранения после того, как автомобиль без водителя выехал на тротуар, протаранил столики в ресторане и остановился прямо у витрины.

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Автор материала:
Ирен Давид
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