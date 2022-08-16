Смертельный инцидент с израильтянином в Эквадоре: первые подробности

Молодой израильтянин в возрасте 20 лет погиб в Эквадоре, когда упал при восхождении на вершину вулкана Котопахи недалеко от столицы страны Кито.

Министерство иностранных дел также заявило, что посол Израиля в Кито и сотрудники консульства проинформировали его семью и начали процесс передачи гроба в Израиль.

Кроме того, мы сообщали еще об одной трагедии с израильтянином. Мужчина утонул во время отдыха с семьей на Синайском полуострове в Египте, говорится в заявлении Министерства иностранных дел. Подробности читайте здесь.

Также Курсор писал, что в результате ДТП в Мате-Биньямин пострадала девушка. Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение «Шиба», ее состояние после аварии оценивалось как тяжелое.