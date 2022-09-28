«Усилить борьбу» решили протестующие перед домом Ганца

Главы советов Самарии и Гуш-Эциона провели совещание прямо перед домом Ганца, решив продолжать протесты и добиться открытия переходов для удобства жителей.

Главы советов Самарии, Биньямина и Гуш-Эциона провели экстренное совещание в связи с затянувшимися проблемами на контрольно-пропускных пунктах.

В среду протестующие вернулись в палатку перед домом министра обороны Бени Ганца и провели экстренное совещание по поводу отсутствия переходов в Иудее и Самарии, что затрудняет огромный трафик и провоцирует пробки.

Глава Совета Гуш-Эцион Шломо Нееман, глава Совета округа Биньямин Исраэль Ганц и глава Совета Самарии Йоси Даган обсудили ситуацию и призвали министра обороны, который принимает решения об открытии переходов, прореагировать на требования.

Йоси Даган заявил, что «эта ситуация, при которой сотни тысяч людей страдают от ненужных пробок, не говоря уже об ущербе для их охраны и безопасности, без уважительной причины, когда проблему можно решить взмахом подписи».

Исраэль Ганц добавил: «Чем больше министр обороны откладывает ответ, тем страдания поселенцев будут только увеличиваться. Пока наши жители продолжают терпеть такое насилие, здесь будет наш дом. Министра обороны нужно продвигать, он это знает».

Шломо Нееман заключил: «Транспортные проблемы и пробки на перекрестках будут только ухудшаться. Министр обороны Бени Ганц может позаботиться, чтобы этот год стал лучше для жителей». Не игнорируйте серьезный ущерб жизни в поселении. Мы здесь, рядом с вашим домом, мы заслуживаем обращения со стороны нашего министра обороны не меньше, чем Аббас».

Ранее Курсор писал, что Ганц назвал политика, который «потащит страну на грань».