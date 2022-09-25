Ганц назвал политика, который «потащит страну на грань»

Министр обороны Бени Ганц пообещал в субботу, что он больше не будет сидеть с лидером оппозиции Биньямином Нетаниягу в коалиции, предупредив об опасности желания Нетаниягу создать узкое правое правительство после предстоящих выборов.

В блиц-интервью Ганц заявил, что он единственный кандидат, который может собрать большинство.

«Это будет экстремистское правительство, которое потащит страну на грань и к дальнейшей радикализации — я не буду его частью», — сказал он в новостях 12 канала.

После выборов в марте 2020 года, третьих за год, Ганц вступил партнерство с Нетаниягу, несмотря на явное предвыборное обещание не сотрудничать с тогдашним премьер-министром. Нетаниягу был первым премьер-министром, а Ганц должен был занять пост премьера через 18 месяцев, но коалиция распалась из-за споров по поводу утверждения государственного бюджета, что многие сочли направленным на то, чтобы не допустить Ганца на пост премьер-министра.

Ганц в настоящее время баллотируется в качестве главы партии «Национальное единство», союза между его партией «Синие и белые» и «Новой надеждой» министра юстиции Гидеона Саара вместе с бывшим военным главнокомандующим Гади Айзенкотом. Согласно опросам общественного мнения, партия «Национальное единство» получит 11-12 мест.

Ранее Курсор писал, что почти половина израильтян считают, что Нетаниягу вернется на пост премьера — опрос.