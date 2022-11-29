Утечка топлива с танкера в Эйлатском заливе: опубликованы фото

12:46, Сегодня
Новости Израиля
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Фото: pixabay.com

Согласно сообщению, утечка топлива была перекрыта ограждениями, установленными вокруг танкера.

Министерство охраны окружающей среды информирует, что недавно была обнаружена локальная утечка топлива в море с танкера, стоящего на якоре в Эйлатском заливе. Танкер заблокирован барьерами, установленными вокруг него, чтобы остановить распространение топлива в воде. 

Также сообщается, что инспекторы национального подразделения по защите морской среды министерства охраны окружающей среды во главе с директором станции по предотвращению загрязнения моря в Эйлате Эли Варбургом находятся в полевых условиях и руководят факторами обработки и поглощения разлива.

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