Утечка топлива с танкера в Эйлатском заливе: опубликованы фото

Министерство охраны окружающей среды информирует, что недавно была обнаружена локальная утечка топлива в море с танкера, стоящего на якоре в Эйлатском заливе. Танкер заблокирован барьерами, установленными вокруг него, чтобы остановить распространение топлива в воде.

המשרד להגנת הסביבה עדכן כי אותרה דליפת דלק מקומית בים ממכלית שעוגנת במסוף קצא"א במפרץ אילת. על פי ההודעה, הדלק שדלף חסום בחוסמים שנפרסו סביב המכלית (מיכל וסרמן, צילום: עוז גורן ושגיא מרקמן, המשרד להגנת הסביבה) pic.twitter.com/SvZPlHeo5x — כאן חדשות (@kann_news) November 29, 2022

Также сообщается, что инспекторы национального подразделения по защите морской среды министерства охраны окружающей среды во главе с директором станции по предотвращению загрязнения моря в Эйлате Эли Варбургом находятся в полевых условиях и руководят факторами обработки и поглощения разлива.

Ранее Курсор писал, что медики возродили древние «вирусы-зомби», хранившиеся в вечной мерзлоте в Сибири.