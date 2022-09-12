Утопление 7-летней девочки в джакузи: полиция вызвала на допрос троих человек

Сотрудники израильской полиции начали расследовать обстоятельства трагического инцидента с 7-летней девочкой в Нетании и подозревают в халатности троих человек.

В воскресенье вечером, 11 сентября, в медицинском учреждении в Нетании умерла 7-летняя девочка, которая захлебнулась в джакузи во время отдыха с родителями.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Трагедия произошла в деревне Ярка на севере Израиля. Родители обнаружили дочь в воде без сознания и срочно вызвали медиков. Пока «скорая» ехала на место вызова, родители самостоятельно делали ребенку искусственное дыхание в соответствии с инструкциями, которые им по телефону давали сотрудники МАДА. После этого, 7-летней девочке провели реанимационные мероприятия, которые не прекращались до приезда в медицинский центр. Но, к сожалению, ребенка спасти не удалось.

Сотрудники полиции начали расследовать обстоятельства трагического инцидента. Следователи вызвали на допрос родителей, а также владельца циммера по подозрению в халатности.

«Курсор» писал ранее, что в Нетивоте произошла чрезвычайная ситуация. Во время купания в ванной захлебнулся 4-летний ребенок. Прибывшие на место парамедики оказали девочке реанимационную помощь и к счастью им удалось запустить ее сердце.

Еще мы писали, что в бедуинском городе Рахат девочка упала в таз с хлорированной водой. Ребенка быстро доставили в больницу «Сорока» в Беэр-Шеве для реанимации. Когда она попала в медучреждение, то уже была без сознания.