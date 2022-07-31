Увольнение Геулы Эвен-Саар: жена лидера Тиква Хадаши пояснила причины ухода из СМИ

08:37, Сегодня
Новости Израиля, Политика
микрофон фото
Фото: pixabay.com

На фоне ухода из шоу «Хашав» после начала предвыборной кампании, Геула Эвен-Саар сообщила о прекращении деятельности в Израильской радиовещательной корпорации.

Журналистка Геула Эвен-Саар объявила утром в воскресенье о своем уходе из Израильской радиовещательной корпорации.

Об этом она сообщила в Twitter.

Эвен-Саар написала: «Сегодня утром я сообщила телерадиовещательной корпорации о своей отставке. Я всегда верила в общественное вещание и в течение 30 лет сохраняла свою лояльность к нему на фоне бескомпромиссной приверженности профессионализму ради зрителей».

«К сожалению, мне не дали надлежащей профессиональной возможности продолжать заниматься этим. Каждая женщина — это не только мужчина, за которым она замужем», — добавила она.

По данным комитета по этике корпорации, Эвен-Саар, которая замужем за руководителем партии Тиква Хадаша, министром юстиции Гидеоном Сааром, недавно была отстранена от своей программы «из-за конфликта интересов».

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Автор материала:
Орли Шендт
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