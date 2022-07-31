Увольнение Геулы Эвен-Саар: жена лидера Тиква Хадаши пояснила причины ухода из СМИ

На фоне ухода из шоу «Хашав» после начала предвыборной кампании, Геула Эвен-Саар сообщила о прекращении деятельности в Израильской радиовещательной корпорации.

Журналистка Геула Эвен-Саар объявила утром в воскресенье о своем уходе из Израильской радиовещательной корпорации.

Об этом она сообщила в Twitter.

Эвен-Саар написала: «Сегодня утром я сообщила телерадиовещательной корпорации о своей отставке. Я всегда верила в общественное вещание и в течение 30 лет сохраняла свою лояльность к нему на фоне бескомпромиссной приверженности профессионализму ради зрителей».

הבוקר הודעתי לתאגיד השידור הציבורי על התפטרותי. תמיד האמנתי בשידור הציבורי ובמשך 30 שנה שמרתי לו אמונים תוך הקפדה בלתי מתפשרת על מקצועיות למען הצופים. למרבה הצער, לא ניתנה לי האפשרות המקצועית הראויה להמשיך ולעשות זאת. כל אשה היא לא רק הגבר שהיא נשואה לו. שבוע טוב עם התחלות חדשות! — גאולה אבן-סער (@geula_even) July 31, 2022

«К сожалению, мне не дали надлежащей профессиональной возможности продолжать заниматься этим. Каждая женщина — это не только мужчина, за которым она замужем», — добавила она.

По данным комитета по этике корпорации, Эвен-Саар, которая замужем за руководителем партии Тиква Хадаша, министром юстиции Гидеоном Сааром, недавно была отстранена от своей программы «из-за конфликта интересов».

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