Выборы в Кнессет: новый опрос показал, за кого проголосует израильская молодежь

Проведен опрос среди самого молодого электората. Возраст опрашиваемых составил от 18 до 25 лет.
Информацию об этом передал Телеграм-канал.
Ожидаемо среди молодежи подавляющее большинство планирует отдать свои голоса блоку, который может возглавит Нетагиягу, глава партии Ликуд.
- 71 из 120 мандатов за произраильский блок во главе с Нетаниягу.
- 34 мандата у Ликуда (Нетаниягу).
- Ционут Датит (Смотрич и Бен Гвир) набрала бы 14 мандатов, став второй самой популярной партией среди молодежи.
«Курсор» ранее писал, что партии Смотрича и Бен-Гвира обменялись публичными обвинениями. На фоне слухов об активных переговорах между Религиозным Сионизмом и Оцма Иегудит, первая обвинила Бен-Гвира в «выдвижении ультиматумов и угроз».
Также мы сообщали, что Трамп чуть не отказался от переноса посольства в Иерусалим из-за Нетаниягу. Высокопоставленный чиновник США написал книгу воспоминаний о времени правления Трампа. Интересно, что он рассказал о сомнениях, связанных с переносом в Иерусалим американского посольства.
Наш сайт информировал, что глава РААМ Мансур Аббас выступил с гневным заявлением. Председатель партии «РААМ» оказался вовлеченным в бурные дебаты в Рамат-ха-Шароне. Кроме того, «РААМ» не исключает какую-либо партию в следующей коалиции, в том числе «Ликуд».