Выборы в Кнессет: новый опрос показал, за кого проголосует израильская молодежь

Согласно данным нового опроса, собравшего мнения самых молодых избирателей, на первом месте находится партия Ликуд и блок, который она должна возглавить.

Проведен опрос среди самого молодого электората. Возраст опрашиваемых составил от 18 до 25 лет.

Информацию об этом передал Телеграм-канал ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

Ожидаемо среди молодежи подавляющее большинство планирует отдать свои голоса блоку, который может возглавит Нетагиягу, глава партии Ликуд.

71 из 120 мандатов за произраильский блок во главе с Нетаниягу.

34 мандата у Ликуда (Нетаниягу).

Ционут Датит (Смотрич и Бен Гвир) набрала бы 14 мандатов, став второй самой популярной партией среди молодежи.

«Курсор» ранее писал, что партии Смотрича и Бен-Гвира обменялись публичными обвинениями. На фоне слухов об активных переговорах между Религиозным Сионизмом и Оцма Иегудит, первая обвинила Бен-Гвира в «выдвижении ультиматумов и угроз».

Также мы сообщали, что Трамп чуть не отказался от переноса посольства в Иерусалим из-за Нетаниягу. Высокопоставленный чиновник США написал книгу воспоминаний о времени правления Трампа. Интересно, что он рассказал о сомнениях, связанных с переносом в Иерусалим американского посольства.

Наш сайт информировал, что глава РААМ Мансур Аббас выступил с гневным заявлением. Председатель партии «РААМ» оказался вовлеченным в бурные дебаты в Рамат-ха-Шароне. Кроме того, «РААМ» не исключает какую-либо партию в следующей коалиции, в том числе «Ликуд».