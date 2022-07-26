Партии Смотрича и Бен-Гвира обменялись публичными обвинениями

На фоне слухов об активных переговорах между Религиозным Сионизмом и Оцма Иегудит, первая обвинила Бен-Гвира в «выдвижении ультиматумов и угроз».

Углубившись в переговоры о повторном включении в совместный избирательный список, депутаты Кнессета Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир обмениваются публичными обвинениями.

Выступая на пресс-конференции на 13 канале, Смотрич, глава партии «Религиозный сионизм», обвиняет Бен-Гвира в выдвижении ультиматумов и угроз.

Оцма Иегудит, фракция, возглавляемая Бен-Гвиром, возражает, и утверждает, что он не выдвигал никаких ультиматумов, и говорит, что «опечалена тем, что Смотрич нападает на Бен-Гвира в СМИ».

Курсор ранее писал, что Лапид предложил Беннету должность министра иностранных дел. Нафтали Беннет в понедельник получил предложение от Лапида стать министром иностранных дел. По предварительным данным, Беннет отказался от должности.

Также сообщалось, что 35% израильтян выступают за единый блок от Яадут а-Тора и ШАС. До выборов осталось 100 дней, а в право-религиозном лагере пока нет единства. «Дегель а-Тора» хочет отделиться от «Агудат Исраэль», хотя это существенно понижает их шансы на выход в правительство.

Кроме того, Гилад Шарон претендует на место в списке Ликуда на праймериз на следующей неделе. Партия Ликуд проведет свои праймериз 3 августа, и Гилад Шарон, сын покойного премьер-министра Ариэля Шарона, объявил, что будет баллотироваться в список партии.